Fatsa'da sağlıklı hayat merkezi hizmete giriyor

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, AK Parti Fatsa İlçe Başkanı İsa Yüksel ile birlikte inşaatı devam eden Toplum Sağlığı Merkezi'nde incelemelerde bulunarak yüklenici firma yetkilileri ile görüştü.

Yetkililerden yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, Toplum Sağlığı Merkezi'nin Aralık ayı sonunda hizmet vermeye başlayacağını söyledi. Yıllardır atıl durumda çürümeye terkedilen eski Çınar Hastanesi, Sağlık Bakanlığı'na devri yapıldıktan sonra Toplum Sağlığı Merkezi'ne dönüştürülme kararı alınmıştı.

Yaklaşık 30 milyon değerinde olan özel hastane binasının Toplum Sağlığı Merkezi'ne dönüştürülmesi için 10 milyon 600 bin TL bütçeyle Nisan ayında başlatılan tadilat çalışmalarında sona gelindi.

Fatsa, donanımlı bir sağlık merkezine kavuşuyor

Fatsa'nın donanımlı bir sağlık merkezine kavuştuğunu söyleyen Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, "Fatsa'mızda yıllardır çürümeye terkedilen özel hastanenin, halkımızın hizmetine sunulması, milli servetin heba olmaması için milletvekillerimizin ve bürokratlarımızın gayreti ve girişimleriyle Sağlık Bakanlığına devri yapılmıştı. Bu gayret ve çabalarla Toplum Sağlığı Merkezi'ne dönüştürülen hastaneye yeni bir kimlik kazandırıldı. Nisan ayında başlatılan tadilat çalışmalarında sona gelindi. 10 milyon 600 bin TL maliyetle komple yenilenerek ‘Sağlıklı Hayat Merkezi' adıyla açılacak merkez bünyesinde Aile Sağlığı Merkezi, 112 istasyonu, KETEM, verem savaş dispanseri hizmet verecek. Aslında bu bir ekip işi. Bu binanın Toplum Sağlığı Merkezine dönüştürülmesinde Sayın vekillerimizin ve bürokratlarımızın ciddi emekleri var. Bu vesileyle, bir kez daha Milletvekillerimiz Dr. Şenel Yediyıldız'a, Ergün Taşçı'ya ve Metin Gündoğdu'ya şahsım ve Fatsalılar adına şükran ve minnetlerimi sunuyorum” dedi.

Sağlıklı hayat merkezi Fatsa'yı sağlık üssü haline getirecek

Fatsa'yı sağlık üssü haline getirecek olan merkezin bölgeye ve şehre hayırlı olmasını dileyen Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, "Vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine daha kolay erişmesi noktasında ve Fatsa'yı bir sağlık üssü haline getirecek olan merkezimiz şehrimize ve bölgemize hayırlı olsun. İçerisinden geçtiğimiz pandemi döneminde her türlü kullanıma uygun olan bir sağlık merkezi oluşturuldu. Bu, bizler için çok kıymetli ve değerli. Bizler, tüm ihtimalleri düşünmek, yarının hesabını bugünden yapmak durumundayız. Allah korusun, olası vaka sayılarımızın daha da artması durumunda devletimiz, hastanemizin tamamını pandemi hastanesi yapabilir. Polikliniklerin ise bu merkezde hizmet vermesini sağlayabiliriz. Bu merkezin, bu hizmeti verecek alt yapısı var. Gayemiz, toplumun her ferdine fayda sağlayacak işler yapmaktır. Sağlık her şeyden daha değerli ve kıymetli. Sağlık denildiğinde akan sular durur. Biz pandemi ile ilgili üzerimize düşenin tamamını eksiksiz yerine getiriyoruz. Halkımızın da özellikle pandemi konusunda duyarlılık göstererek, ferdi olarak her zamankinden çok daha fazla tedbirli ve duyarlı olmaları gerekmektedir“ diye konuştu.