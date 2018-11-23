Fatsa'da ‘Sağlıklı Yaşam İn, Teknolojik Bağımlılık Out' projesi tanıtıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığının Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında desteklediği ‘Sağlıklı Yaşam İn, Teknolojik Bağımlılık Out' isimli projenin açılış ve tanıtım töreni yoğun katılımla yapıldı.

Fatsa İmam Hatip Lisesi Müdürü Salim Şahin proje açılışında yaptığı konuşmada, projeden okulun tüm öğrencilerinin yararlanacağını ve çok güzel kazanımlar elde edileceğini söyledi.

Proje koordinatörü İbrahim Şirin ise, “Projeden okulumuzun tüm öğrencileri yararlanacak. 112 öğrenciden oluşan 16 takımlı halı saha turnuvası yapılacak. 120 öğrenci bisiklet sürme etkinliği gerçekleştirecek. 90 öğrenci ile doğa yürüyüş etkinliği yapılacak. 30 öğrenci Ordu'da yapılacak ulusal futbol maçına götürülecek. Okulumuzun tüm öğrencilerinin katılacağı ve Ordulu Başpehlivan Recep Kara'nın vereceği seminer gerçekleştirilecek. Proje, Gençlik ve Spor Bakanlığının verdiği 18 bin 550 TL destekle yapılacak” dedi.

Açılış ve tanıtım toplantısı takımlara formalarını verilmesi ve misafirlere ikram ile sona erdi.

Törene İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ramazan Töngel, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Halil Bekyürek, İlçe Gençlik Hizmetleri Müdürü Berat Şahin, okul müdürleri, idareci, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.