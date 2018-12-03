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Fatsa'da sahte para operasyonu: 1 gözaltı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde 20 adet 50 TL’lik sahte parayı piyasaya sürdüğü belirlenen 1 kişi gözaltına alındı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde 20 adet 50 TL'lik sahte parayı piyasaya sürdüğü belirlenen 1 kişi gözaltına alındı.


Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğü asayiş ekiplerince ilçe merkezinde gerçekleştirilen operasyonda, İstanbul'dan temin ettiği sahte paraları piyasaya sürmeye çalışan H.E. isimli şahıs 20 adet sahte 50 TL ile yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda şüphelinin piyasaya sürdüğü paralara el konuldu. Şüpheli, işlemleri için Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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