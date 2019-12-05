Fatsa'da sanat rüzgarı esti

Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Fatsa Belediyesi iş birliğiyle “Bir Grup İnsan Sanat Platformu Resim Sergisi” Fatsa'da sanatseverlerle buluştu.

Fatsa Belediyesi Kültür Sarayında organize edilen sergiye katılan sanatçılar, kendilerine bu imkânı sunan yetkililere teşekkür etti.

Kendisini Fatsa'nın fahri hemşehrisi olarak gördüğünü söyleyen sanatçı Reyhan Abacıoğlu, “Arkadaşlarımla böyle bir organizasyonda bir araya gelmekten çok mutluyum. Bu kadar sanatçıyı bir araya toplayan ve buna katkıda bulunan herkese çok teşekkür ediyorum. Fatsa çok güzel bir yer. Ben de kendimi fahri Fatsalı ilan ediyorum” dedi.

Fatsalı sanatçı Celalettin Tandoğdu, “En büyük idealim kendi memleketim olan Fatsa'da, sanat kültür faaliyetleri oluşturmaktı. İki yıl gibi bir sürede yerli ve yabancı dostlarımızla bir araya geldik. Sağ olsunlar Fatsa'ya geldiler. Belediye Başkanlarımızın desteğiyle de bu sergiyi düzenledik. Emeği geçen, destek olan herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Bedri Karayağmurlar ise, “Fatsa'ya böyle bir serginin gelmesi bizim açımızdan çok hoş. Fatsa açısından da çok önemli. Çünkü belli kalitede sanat eserlerini o kasabada yaşayan insanların izlemesine sunmak gurur verici. İnsanların dünyasını değiştirmeye yönelik bir etkinlik olduğu için bu tür organizasyonları çok önemli buluyorum” şeklinde konuştu.

Yerel, ulusal ve uluslararası 38 sanatçının birbirinden değerli eserlerinden oluşan sergi 23 Aralık tarihine kadar ziyarete açık olacak.