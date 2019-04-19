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Fatsa'da "Şanlı Bayrağım" sergisi

Ordu’nun Fatsa ilçesinde Hüseyin Çağatay Anaokulu öğrencilerince hazırlanan "Şanlı Bayrağım" sergisi açıldı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde Hüseyin Çağatay Anaokulu öğrencilerince hazırlanan "Şanlı Bayrağım" sergisi açıldı.


Fatsa Kültür Sarayı'nda gerçekleştirilen açılış programına, Kaymakam Mehmet Yapıcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya, daire amirleri ile okul müdürleri ve davetliler katıldı.


Okul Müdürü Asiye Kilim, burada yaptığı konuşmada, sergiyi geleneksel olarak her yıl açtıklarını belirtti.

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