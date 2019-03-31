Fatsa'da seçimi AK Parti kazandı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde 31 Mart seçimlerinden zaferle ayrılan taraf AK Parti'nin adayı İbrahim Etem Kibar oldu.

Seçimleri AK Parti Fatsa İlçe Başkanlığı'ndan takip ettikten sonra kazandığını öğrenen Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar ve partililer Plevne Meydanı'nda coşkulu bir kutlama gerçekleştirdiler.

Tüm Fatsa halkına konuşmasında teşekkür eden Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, “Yerel seçimlerde vatandaşlarımızın desteği ile başarılı olduk. Fatsa adına miladi bir gece yaşıyoruz. En yakın rakibimize iki katından fazla oy farkı attık. Fatsa ilçemizi birlikte yöneteceğiz. Cumhur İttifakımızın Fatsa adayı olarak bu seçimlerden zaferle ayrıldık. Artık tüm Fatsa'nın başkanı olacağız. Gece-gündüz demeden vatandaşlarımızla olacağız ve ilçemizin gelişmesi için her geçen gün daha çok çalışacağız. Projelerimizi gerçekleştireceğiz ve aday adaylığımızın sürecinde verdiğimiz sözleri de yerine getireceğiz. Fatsa için gece-gündüz demeden çalışacağız. Bana destek vererek Fatsa Belediye Başkanı seçtiğiniz için çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Gerçekleşen kutlama töreninde AK Parti Ordu Milletvekilleri Metin Gündoğdu ve Ergün Taşçı da selamlama konuşması yaparak Fatsalılara verdiği desteklerden dolayı teşekkürlerini ilettiler.

Kutlama töreni sonrası Kibar, partililer ve vatandaşlar yaya olarak şehir turu atarak seçim başarısını kutladılar.