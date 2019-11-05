Fatsa'da şehit aileleri irtibat bürosu açıldı

Hükümet konağı ikinci katta hizmete açılan irtibat bürosunun açılışına Ordu Valisi Seddar Yavuz, Fatsa Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran, daire amirleri ve çok sayıda şehit yakını ile gaziler katıldı.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Fatsa, Ünye ve Çevre İlçeleri Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği Başkanı Adem Çiçek, “Fatsa ilçemizde ki hükümet konağı bünyesinde yeni yerimize taşındık. Derneğimiz adına başta Ordu valimiz ve Fatsa Kaymakamımıza sonsuz minnettarız” diye konuştu.

Fatsa, Ünye ve Çevre İlçeleri Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği Başkanı Adem Çiçek'in konuşmasının ardından açılış kurdelesi Vali Seddar Yavuz, Fatsa Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran, daire amirleri ve gaziler tarafından kesildi.