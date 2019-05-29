Fatsa'da sıcak asfalt çalışmaları

Ordu'nun Fatsa ilçesinde sıcak asfalt çalışmaları devam ediyor.

İlçenin Kurtuluş Mahallesi Beyazıt Caddesi'nde birinci kısım alt yapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından sıcak asfalt serimi çalışmalarına başlandı. Beyazıt Caddesi'ndeki sıcak asfalt serimi çalışmaları Ordu Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Daire Başkanlığı ekipleri gerçekleştiriyor.

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, Kurtuluş Mahallesi Beyazıt Caddesi'nin bin 200 metre uzunluğu ile ilçemizin önemli yol güzergahlarından biri olduğunu belirterek, “Geçtiğimiz dönem daha çok ilçemizin merkezi bölümlerinde sıcak asfalt çalışması yapılmıştı. Kurtuluş Mahallesi Beyazıt Caddemizde bir yıldır içme suyu, doğalgaz, elektrik hattı, kanalizasyon, Türk Telekom iletişim hattı çalışmaları devam ediyordu. Biz göreve geldikten sonra vatandaşlarımızdan en çok bu bölgenin sıcak asfalt yapılması ile ilgili talepler aldık. Büyükşehir Belediyemiz ile gerçekleştirdiğimiz yoğun istişareler sonunda Beyazıt Caddemizde sıcak asfalt çalışmalarına başlamış bulunuyoruz” dedi.

Beyazıt Caddesi'nde ilk etapta 750 metre sıcak asfalt serimi yapılacağı ve sonrasında ara vermeden devamının tamamlanacağı ifade edildi.