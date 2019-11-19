Fatsa'da 'Sıfır Atık Projesi'

Ordu'nun Fatsa ilçesinde belediye tarafından okullarda 'Sıfır Atık Projesi' farkındalık eğitimleri verilmeye başlandı.

'Sıfır Atık Projesi'ne büyük önem veren Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, belediyenin ilgili birimine bu konuda çalışmalar yapmaları için talimat verdi. Bu çalışmalar kapsamında Belediye Temizlik İşleri Müdürü Derya Ateşli tarafından Dumlupınar İlkokulunda, ”Sıfır Atık“ farkındalık eğitimi verildi. Derya Ateşli, eğitimde, “Kullan at değil, kullan atma geri dönüştür” temasını anlattıklarını belirterek, “ 'Atıklarını azalt, yarınlarını kurtarmaya bugünden başla' sloganıyla tüm okullarda, çevre bilincini oluşturmak ve yaygınlaştırmak, eko gençlik yetiştirilmesi ve ülke ekonomisine katkı sağlamak maksadıyla çalışmalarımıza hız kazandırdık. İnsanlar atıklarını azaltarak, az atık üretmeyi bir yaşam biçimi haline getirerek, bugünden yarınımızı ve doğal kaynaklarımızı koruyarak gelecek nesile, yaşanabilir bir dünya bırakmış olacaklar. Fatsa Belediyesi olarak bu konudaki çalışmalarımız ve eğitimlerimiz ilçemizde tüm okullarda devam edecek” dedi.