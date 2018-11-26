Fatsa'da sokak hayvanları için kulübe ve mama kapları yerleştirildi

Yerel Hayvanları Koruma Görevlisi 26 yaşındaki Bilge Almak, sokak hayvanları ile ilgili yaptığı çalışmalar konusunda kendisine destek olan Belediye Başkanı Muharrem Aktepe'ye teşekkür ettiğini söyledi. Genç esnaf Bilge Almak, Gazi Mesleki Teknik Anadolu Lisesinden gelen öğretmen ve öğrenciler ile birlikte belediye desteğiyle alınan 25 mama kabını şehir içi ve sahil olmak üzere çeşitli noktalara yerleştirdi.

Yaptıkları çalışma ile ilgili bilgi veren Yerel Hayvanları Koruma Görevlisi Bilge Almak, “Sokak hayvanları için hayvan severler ve Fatsa Belediyemizin desteğiyle mama yerleri yaptık. Çeşitli noktalara yerleştirdiğimiz mama kaplarına mamalarını ve sularını dolduruyoruz. Bugün 25 tane mama yeri yaptık. Daha önceden 11 tane ben kendi imkânlarımla yapmıştım. Bolaman Irmağı'ndan Dolunay Mahallemize kadar sahil kenarı boyunca sokak hayvanlarımız için mama kabı yerleştireceğiz” dedi.

Fatsa'da son zamanlarda sokak hayvanları konusunda bir farkındalık oluştuğunu ifade eden Almak, “İnsanlarımız artık daha duyarlı. Sadece bizim mama dağıtmamızla olmuyor. Biz yetişemediğimiz zamanlarda gönüllü insanları kendi imkânlarıyla sokak hayvanlarımıza mama veriyorlar” diye konuştu.

Mama kaplarını yerleştirme organizasyonuna katılan Gazi Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğretmenlerinden İsmail Bilgin ise, “Öğrencilerimizle birlikte sokak hayvanlarımıza destekte bulunuyoruz. Bizim bu projede yer almamızı sağlayan arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Bu faaliyeti yaparken gördüğümüz köpeklerin cana yakın tavırları bizleri çok mutlu ediyor” ifadelerini kullandı.

Hayvanların da insanlar gibi yemeye içmeye ihtiyaç duyduğunu söyleyen Gürkan Kızılca isimli öğrenci de, “Halkımızı bu konuda bilinçlendirmek için bu faaliyete katıldık. Daha önceden biz kuşlar için yuva yapmıştık ve onları belli noktalara koymuştuk şimdi de sokak hayvanları için buradayız. Allah'ın izniyle halkımızı bu konuda bilinçlendireceğiz” şeklinde konuştu.