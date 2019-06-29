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Fatsa'da sporcular sezonu açtı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen Yaz Spor Okulları Fatsa açılışı Fatsa 75.

Yıl Spor Salonunda yapıldı.


Yaz Spor Okulları açılışında konuşan Fatsa Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Halil Bekyürek, "Spor teşkilatımız 29 Haziran 1938 yılında kurulmasından dolayı her yıl 29 Haziran da Yaz Spor Okulları açılışını yapıyoruz. Her yıl olduğu gibi bu yıl da yaz spor okullarına büyük bir katılım var. Yaz Spor Okulları ile amacımız çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan uzak tutmak, sosyalleşmelerini sağlamak, yetenekli sporcuları tespit ederek onları Türk sporuna kazandırmaktır. Velilerimize bir kez daha buradan seslenmek istiyorum. Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün yaz spor okullarına kayıtlarını yaptırsınlar. Uzman antrenörlerimize çocuklarını emanet etsinler. Bizim amacımız her çocuğumuzun en az bir spor dalı ile uğraşmasıdır" dedi.


Açılışa Fatsa Belediye Başkan Yardımcısı Ruhi Özbay, Fatsa Gençlik Merkezi Müdürü Beraat Şahin, Fatsa KYK Müdürü Salim Sadan, Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğü Komiseri Yunus Yavuz, çok sayıda veli ve sporcu katıldı.

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