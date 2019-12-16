İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Fatsa'da SYDV mütevelli heyeti muhtarlık seçimi

Ordu’nun Fatsa ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı(SYDV) 2020 yılı faaliyet dönemi mütevelli heyet üyesi muhtar seçimi Fatsa Belediyesi Kültür Sarayında gerçekleşti.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı(SYDV) 2020 yılı faaliyet dönemi mütevelli heyet üyesi muhtar seçimi Fatsa Belediyesi Kültür Sarayında gerçekleşti.


Mütevelli heyet üyesi muhtarlık seçimine Fatsa Muhtarlar Derneği Başkanı Naci Kızılkaya, Fatsa Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Nevzat Aydın ve muhtarlar katıldı. Gerçekleşen genel kurul sonucunda Gölköy Mahallesi Muhtarı Abdullah Hafızoğlu ile Ayazlı Mahallesi Muhtarı Ali Şal yeni dönemde mütevelli heyetine seçilerek muhtarları temsil edecekler.


Birlik ve beraberlik içinde en iyi şekilde bu görevi sürdüreceğini belirten Ayazlı Mahallesi Muhtarı Ali Şal, "Görevimizi en iyi şekilde yapacağız. Bizlere oy veren muhtar arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.