Fatsa'da THM konseri

Türk halk müziği konseri Fatsa Belediyesi Kültür Sarayı'nda gerçekleşti. Yoğun katılımın olduğu konseri Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar da izledi. Gecede kısa bir konuşma yapan Başkan Kibar, “Ramazan Sarayımızın büyük salonunda müzikseverler Türk halk müziğine doyarken, küçük salonda çocuklar eğlenceli sahne şovları ile renkli anlar yaşıyorlar. Dışarıda ise vatandaşlarımız neşeli sohbetleriyle Ramazan akşamlarının tadını çıkarıyorlar. Başta koro şefimiz olmak üzere etkinliğimize destek veren sanatçı arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.