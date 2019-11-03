Fatsa'da toprak kayması

Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen toprak kayması bölgede yaşayan vatandaşları tedirgin ederken, bir iş yeri boşaltıldı.

İlçeye bağlı Yalıköy Mahallesi'nde Ahmet M.'ye ait bir et lokantasında yaklaşık 1 metrelik toprak kayması oluştu. İş yeri kullanılmaz hale gelirken, sahil tarafında ilk kez böyle bir toprak kaymasının yaşandığını belirten bölge sakinleri yaşanan aşırı yağışlar neticesinde toprağın kaydığını söylediler. AFAD ve jandarma ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri aldılar.