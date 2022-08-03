İhlas Haber Ajansı

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Fatsa'da trafik kazası: 1 ölü

Ordu’nun Fatsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.


Kaza Meşebükü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 FIF 685 plakalı otomobili ile yolda seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki direğe çarpan Tahir Dayak ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılan Dayak, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen genç Tahir Dayak kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Emniyet ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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