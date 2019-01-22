Fatsa'da trafik kazası: 1 yaralı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.
Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.
Kaza, Samsun-Ordu karayolu Demas Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail Gür yönetimindeki 34 SZ 771 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ters yatarak karayolunda sürüklendi. Yol kenarındaki refüje çarparak durabilen cipte sürücü ağır yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Fatsa Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan sürücü İsmail Gür'ün hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.
Fatsa'nın sevilen esnaflarından olan İsmail Gür'ün kaza haberini alan eş dost ve akrabaları Fatsa Devlet Hastanesine akın ettiler.