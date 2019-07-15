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Fatsa'da trafik kazası: 1 yaralı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Kaza, Samsun-Ordu sahil yolu Bolaman Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kürşat Karakullukçu yönetimindeki 52 LP 864 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde bulunan sulama kanalına düştü. Kazada Kürşat Karakullukçu yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı Fatsa Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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