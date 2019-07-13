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Fatsa'da trafik kazası: 2 yaralı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Kaza, Samsun-Ordu sahil yolu Acara mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Enes Yılık yönetimindeki 06 BFF 288 plakalı otomobil düz yolda giderken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç yol kenarında bulunan sulama kanalına ters devrildi. Kazayı sürücü hafif sıyrıklarla atlatırken yanında bulunan eşi Melek Yılık ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Fatsa Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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