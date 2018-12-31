Fatsa'da trafik kazası: 3 yaralı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Cumhuriyet Meydanı Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yakup Güney yönetimindeki 52 PB 140 plakalı otomobil ile İrfan İnoğlu'nun kullandığı 52 DT 328 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan İrfan İnoğlu, Mehmet Güngör ve Hülya Güngör yaralandı. Yaralılara ilk müdahale olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekipleri yaptı. Yaralılar daha sonra ambulanslarla Fatsa Devlet Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırıldı. Kaza dolayısıyla Ordu-Samsun karayolunda trafik yaklaşık 20 dakika tek şeritten sağlandı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.