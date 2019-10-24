Fatsa'da trafik kazası: 3 yaralı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Fatsa-Kumru kara yolu hastane sapağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Sezgin yönetimindeki 52 ABE 809 plakalı otomobil ile Sezai Şahin'in kullandığı 52 LC 321 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada minibüste bulunan Suriye Şahin ve otomobilde bulunan Döndü Sezgin ile Selma Kol yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Fatsa Devlet Hastanesine kaldırdılar.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.