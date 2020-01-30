Fatsa'da trafik kazası: 3 yaralı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Fatsa-Aybastı kara yolu Fatsa Belediyesi Sosyal Tesisleri önünde meydana gelen trafik kazasında, Mesut İşnel yönetimindeki 46 EN 428 plakalı otomobil ile Osman Nuri Özel'in kullandığı 52 DT 759 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sonucu araçlarda bulunan sürücüler ile Durdane İşnel yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Fatsa Devlet Hastanesinde kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafik kısa süre tek şeritten sağlandı.