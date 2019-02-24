Fatsa'da trafik kazası: 4 yaralı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Dumlupınar Mahallesi Reşadiye Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsü belli olmayan 52 KC 016 plakalı minibüs ile Erhan Dirhemsiz yönetimindeki 52 AAC 401 plakalı otomobil kavşakta çarpıştılar. Kaza sonucu otomobilde bulunan sürücü ile Hicran, Emirhan ve Buket Dirhemsiz yaralandılar. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Fatsa Devlet Hastanesi ve ilçede bulunan özel hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındılar.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.