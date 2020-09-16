Fatsa'da trafik kazası: 4 yaralı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Metehan Kanat'ın kullandığı 52 RD 881 plakalı otomobil, Otogar Kavşağı'nda dönüş yapmak isteyen Arslan Taş yönetimindeki 52 ABM 047 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Kazada sürüler ile birlikte araçlarda bulunan Melek Kanat ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Yaralılar, 112 acil ekipleri tarafından ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.