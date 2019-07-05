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Fatsa'da trafik kazası: 5 yaralı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.


Kaza, Samsun-Ordu sahil yolu Bolaman Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Özer Diker yönetimindeki 06 FF 371 plakalı otomobil ile Yusuf Çalış'ın kullandığı 52 T 7241 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada araç sürücüleri ile Elif Beyza Özyer, Uğur Yaşar ve Nebahat Özyer yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Fatsa Devlet Hastanesi ile ilçedeki özel bir hastaneye kaldırdı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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