Fatsa'da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı

Fatsa Anadolu Lisesi'nde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı proje sergisinin açılışını gerçekleşti.

Program saygı duşu yapılması ve İstiklal Marşı'nın okunması başladı. Daha sonra Okul Müdürü Haluk Baycan ve proje koordinatörü kimya öğretmeni Hayati Yılmaz birer konuşma yaptı. Ardından Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, AK Parti Ordu Milletvekili Ergün Taşçı ve AK Parti İlçe Başkanı İsa Yüksel tüm projeleri tek tek gezerek öğrencilerden bilgi aldılar.

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar tüm projelerini inceledikten sonra yaptığı konuşmada, “Büyük bir keyifle incelediğimiz bu güzel projeleri için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Öğrenci kardeşlerimizin yapmış olduğu her türlü projeyi genç bir kardeşiniz olarak bir belediye başkanı olarak her zaman destek vereceğime sözünü vermek istiyorum ve daha nice böyle güzel programlarda bir araya gelmeyi diliyorum. Emeği geçen öğretmen ve öğrencilerimizi tebrik eder başarılarının devamını dilerim” dedi.