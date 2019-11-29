Fatsa'da TUBİTAK 4006 Bilim fuarı

Okulun kapalı spor salonunda gerçekleşen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı Sergisi açılışına İlçe Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran, Fatsa Belediye Başkan Yardımcısı Ruhi Özbay, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ramazan Akyol'da katıldı.

Mehmet Zahit Kotku İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Ali Dere, proje yürütücüsü Murat Çalışkan, önderliğinde 9 öğretmen 58 öğrenci ile toplamda 20 projenin yer aldığı fuarda 9 araştırma, 7 tasarım, 4 inceleme projesini alan itibariyle değerler eğitimi alanında 1 proje, dil ve edebiyat alanında 4 proje, tarih alanında 1 proje, matematik alanında 7 proje, fen bilimleri alanında 5 proje, sosyoloji alanında 1 proje, coğrafya alanında 1 proje yer aldı.

İlçe Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran, Fatsa Belediye Başkan Yardımcısı Ruhi Özbay, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ramazan Akyol Okul Müdürü Ali Dere nezaretinde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı Sergisinde tüm stantları gezerek öğrencilerin sunumlarını dinledi.

Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran öğretmen ve öğrencileri gayretli çalışmalarından dolayı tebrik ederek, “Ortaya çıkan bu projelerin bilim ve teknikte yeni buluşlara kapı aralamasını temenni ederiz. Bu fuarda çeşitli çalışmalarını sergileyen çocuklarımız ileride ülke yararına olacak büyük buluşların mimarı olabilirler. Her biri birer bilim adamı olarak ülkemizi çağdaş uygarlık seviyesine ulaştırabilir” dedi.

Fatsa Belediye Başkan Yardımcısı Ruhi Özbay da bilim fuarı ile ilgili Okul Müdürü Ali Dere, ayrıca projelere danışmanlık eden ve bu süreçte emeği geçen tüm öğretmenlere projeleri sunum yapan tüm öğrencileri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.