Fatsa'da TÜBİTAK Bilim Fuarı

Bolaman Anadolu Lisesinde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı Sergisi ziyaretçilerle buluştu. Okul bahçesinde gerçekleşen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı Sergisi açılışına İlçe Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran, Fatsa Belediye Başkan Yardımcısı Ruhi Özbay, İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya da katıldı.

Bolaman Anadolu Lisesi Müdürü Harun Ömeroğlu, proje yürütücüsü ve koordinatörü Ömer Boz, önderliğinde 12 öğretmen 77 öğrenci ile toplamda 27 projenin yer aldığı fuarda tasarım, inceleme, araştırma türünde projeler yer alıyor. Ziyaretçilerin beğenisini toplayan sergi bir gün açık kaldı.

Fatsa Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran, Fatsa Belediye Başkan Yardımcısı Ruhi Özbay, İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya ile birlikte TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı Sergisi'nde tüm stantları gezerek öğrencilerin sunumlarını dinledi.

Fatsa Belediye Başkan Yardımcısı Ruhi Özbay, Bilim fuarı ile ilgili Okul Müdürü Harun Ömeroğlu, ayrıca projelere danışmanlık eden ve bu süreçte emeği geçen tüm öğretmenlere projeleri sunum yapan tüm öğrencileri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.