Fatsa'da Türk sanat müziği konseri

Ordu'nun Fatsa ilçesinde Halk Eğitim Merkezi tarafından organize edilen Türk Sanat Müziği Korosu Topluluğu'nun konseri büyük bir ilgiyle izlendi.

Fatsa Belediyesi Kültür Sarayı'nda gerçekleşen Türk sanat müziği konserinde, Şef Engin Candan yönetimindeki koro sevilen şarkıları seslendirdi. Yöresel parçaların seslendirildiği konser beğeni topladı.

Konsere Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar başta olmak üzere, kamu kurumlarının müdürleri, sivil toplum temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.