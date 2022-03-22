Fatsa'da ücretsiz olarak 2 bin fidan dağıtıldı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde, Orman İşletme Şefliği tarafından vatandaşlara ücretsiz olarak 2 bin adet fidan dağıtıldı

Orman Haftası kapsamında, Fatsa Orman İşletme Şefliği tarafından Cumhuriyet Meydanında vatandaşlara ücretsiz fidan dağıtımı gerçekleşirildi. Toplamda 2 bin adet çam fidanının dağıtıldı etkinlikte yaklaşık 20 dakika içerisinde vatandaşlar fidanları tüketti.

Fatsa Orman İşletme Şefi Sevil Şen, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü etkinlikleri çerçevesinde sembolik olarak çam fidanlarına halka ücretsiz olarak dağıttıklarını söyledi.

Fidanları alan vatandaşlar ise yaptıkları açıklamada, “Ormancılara bu hediyeleri için teşekkür ediyoruz. Bu fidanları bahçelerimizin en güzel yerlerine dikerek hayata bağlayacağız. Ormancıların haftalarını kutluyoruz” dediler.