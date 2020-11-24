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Fatsa'da ulaşım kolaylaşıyor

Ordu’nun Fatsa ilçesinde Yassıtaş ve Sefaköy Mahallelerine ulaşımı kolaylaştıracak yolda çalışmalar kısa sürede tamamlanarak hizmete sunuldu.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde Yassıtaş ve Sefaköy Mahallelerine ulaşımı kolaylaştıracak yolda çalışmalar kısa sürede tamamlanarak hizmete sunuldu.


Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, “Ana bağlantı yollarında olduğu gibi kırsal mahallelerimizin yollarını da beton ya da asfalt hale getirerek sürücülerin ve vatandaşların daha güvenli ve rahat ortamda yolculuk yapmalarını sağlamak istiyoruz” dedi.


Halkın talebi doğrultusunda yatırım programına alınarak başlanan yolda çalışmalar tamamlandı. Yassıtaş ve Sefaköy Mahallelerine hitap eden 3.6 km uzunluğundaki yol, mevsim şartları nedeniyle vatandaşlara mağduriyet yaşatmadan asfalta kavuşturuldu.


Mahalle halkı yapılan çalışmalar için Başkan Güler ve ekibine teşekkür ederek, “Mevsim koşulları nedeniyle sürekli sorunlar yaşadığımız yolumuz başkanımızın talimatıyla modern hale getirildi. Başkanımız ve ekibine teşekkür ederiz. Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.

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