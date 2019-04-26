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Fatsa'da ‘Ülkemizi Tanıyalım Temalı Genel Kültür Yarışması'

Fatsa ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaokullar arası düzenlenen “ Ülkemizi Tanıyalım Temalı Genel Kültür Yarışması”, Fatsa Dumlupınar Kapalı Spor Salonunda, resmi, özel tüm ortaokulların katılımıyla şenlik havasında yapıldı.


Kıyasıya geçen yarışmada öğrenciler derece almak için ter dökerken yarışma sonunda tüm okullara katılım belgeleri şube müdürleri tarafından verildi. Dereceye giren ilk üç okulla başarı belgesi ve ödüllerini İlçe Milli Eğitim Müdürü Sayın Saygın Atinkaya ve Gençlik Merkezi Müdürü Sayın Berat Şahin birlikte verdiler.


Yarışma sonucunda, TOKİ Ortaokulu, Şehit Ümit Karamustafa Ortaokulu, Sakarya Ortaokulu ve Büyük Ata Ortaokulu üçüncü oldu.

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