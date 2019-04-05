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Fatsa'da uyuşturucu ile mücadele eğitimi

Ordu’nun Fatsa ilçesinde kaymakamlık tarafından yürütülmekte olan Uyuşturucu ile Mücadele Projesi ve Uyuşturucu ile Mücadele 2019 Eylem Planı doğrultusunda İlçe Jandarma Komutanlığı, Fatsa Devlet Hastanesi, Vergi Dairesi Müdürlüğü, Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürlüğü ile Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü personellerine uyuşturucu ile mücadele eğitimi verildi.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde kaymakamlık tarafından yürütülmekte olan Uyuşturucu ile Mücadele Projesi ve Uyuşturucu ile Mücadele 2019 Eylem Planı doğrultusunda İlçe Jandarma Komutanlığı, Fatsa Devlet Hastanesi, Vergi Dairesi Müdürlüğü, Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürlüğü ile Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü personellerine uyuşturucu ile mücadele eğitimi verildi.


Fatsa Belediye Kültür Sarayı'nda düzenlenen programda Fatsa Müftülüğü öğretmeni Fatma Madran, Fatsa İlçe Sağlık Müdürlüğü Psikoloğu Ali Güneş ve Fatsa Rehberlik Araştırma Merkezi Psikolojik Danışmanı Muhammet Karamustafa tarafından tütün, alkol, uyuşturucu, madde bağımlılığı ve etkili ebeveynlik (iletişim) konularında katılımcılara bilgilendirmelerde yaptı.


Programda katılımcılara uyuşturucu bağımlılığına dikkat çekmek için hazırlanan tiyatro gösterisinin sunumu gerçekleştirildi.

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