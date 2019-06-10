Fatsa'da “Yaz Bilim Kampı”

ve 7. sınıf öğrencilerine yönelik “Yaz Bilim Kampı” açılacağı bildirildi.

Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya yaz bilim kamplarına büyük önem gösterdiklerini belirterek, “Çocukların bilimsel düşünme, problem çözme, fizik, kimya ve matematik becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak amacıyla açılacak olan 'Yaz Bilim Kampı' okullarımızda yapılacaktır. Çocuklarınızın eğlenceli deneyler yaparak hem eğleneceği hem de öğreneceği 'Yaz Bilim Kampı' ilçemizde eğitim gören tüm 6. ve 7.sınıf öğrencilerimize açıktır. Yaz Bilim Kampı çalışmalarının yapılacağı okullar, Şehit Ümit Karamustafa Ortaokulu, Eczacı İlhan Hazinedar Ortaokulu, Büyük Ata Ortaokulu, Fatsa BİLSEM'de olacaktır” dedi.