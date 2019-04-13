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Fatsa'da yerel ceviz üretimi eğitimi

Ordu’nun Fatsa ilçesinde yerel ceviz üretiminin yaygınlaşması için üreticiler bilgilendiriliyor.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde yerel ceviz üretiminin yaygınlaşması için üreticiler bilgilendiriliyor.


Fatsa Ziraat Odası 'Yerel Ceviz Çeşitlerimizin Zenginleştirilmesi Projesi' kapsamında Çiftçi Eğitim Çiftliği'nde program gerçekleştirdi. Bu kapsamda üreticilere bilgiler aktaran ziraat mühendisleri aşı nasıl yapılır, ceviz üretiminde nelere dikkat edilmelidir konularında ziraat odası çiftliğinde üreticilere bilgiler aktararak ceviz üretimin yaygınlaşması için bölgede çalışmaları hızlandırdılar.


Eğitimi veren Ziraat Odası mühendisleri, üreticilerin ceviz üretimi için çok meraklı olduğunu bölgenin de ceviz yetiştirmek için elverişli bir yer olduğunu söylediler.

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