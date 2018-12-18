Fatsa'da ‘Yerinden Her Yere Sevgiyle Projesi'

Türkiye'nin her yerinde uygulanan e-Twinning projesi kapsamında ‘Yerinden Her Yere Sevgiyle Projesi' kapsamında farklı illerin lezzetleri ve yöresel ürünleri Ordu'nun Fatsa ilçesi Şehit Şükür Bağdatlı Anaokulunda düzenlenen etkinlikte sergilendi.

Proje koordinatörü okul öncesi öğretmeni Öznur Özçelik, “19 ayrı illerden projeye katılan okullar var. Proje ortaklarımızı farklı illerden seçmememizin nedeni yöresel ürünlerimizi paylaşmak ve illerin kültürlerini küçük yaşta öğrencilerimize aşılamaktır. Ayrıca öğrencilerimize her derste farklı konuları anlatarak ülkemizin her yerini tanıtmaya çalışıyoruz” dedi.

Yerinden Her Yere Sevgiyle Projesi Türkiye'nin 19 ilinde uygulandığını belirten Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya, “eTwinning, sadece bireysel olarak eTwincilerin değil, aynı okul içindeki öğretmenlerden ve okul liderlerinden oluşan ekiplerin de katılımlarını, bağlılıklarını ve çabalarını tanımak ve değerlendirmek istemektedir. eTwinning okulu olmak okulların vatandaşlık, kültürel farkındalık ve dijital yetkinliğin desteklenmesi konusunda uyguladığı yenilikçi çalışmaların tanınmasını sağlar. Ayrıca, okulların kendi okulları, yerel toplulukları ve ülkeleri içinde ve ötesinde bir işbirliği kültürü geliştirmek için yaptıkları çalışmaları da kabul eder. Bu kapsamda ilçemizdeki anaokulumuz da projeye katılarak başarılı bir çalışma gerçekleştirmiştir. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Etkinlikte son olarak ana sınıfı öğrencileri farklı yörelere ait halk oyunları sergilediler. Program ikramlar ile son buldu.