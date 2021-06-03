Fatsa'da ‘Zorba olma akran ol' projesi sona erdi

Ordu'nun Fatsa ilçesindeki Şehit Ümit Karamustafa Ortaokulu'nun da proje bünyesinde bulunduğu Be Buddy Not Bully (zorba olma akran ol) projesi sona erdi.

Romanya koordinatörlüğünde yürütülmekte olan, Türkiye-Romanya-Litvanya-Bulgaristan ve İspanya ortaklı Erasmus+ Stratejik Okul Ortaklıkları Projesi'nin son hareketliliği olan Türkiye haraketliliği, kovid-19 pandemisi nedeniyle fiziksel olarak gerçekleştirilemedi. Bu nedenle 24-28 Mayıs tarihleri arasında son hareketlilik, sanal olarak gerçekleştirildi.

Sanal hareketliliğin ilk gününde, Fatsa Şehit Ümit Karamustafa Ortaokulu Müdürü Şinasi Karataş konuşma yaparak, Türkiye ve Ordu ilinin tanıtımını yaptı. Okulun Rehber Öğretmeni Gökçen Toy'un da zorbalık ile ilgili sunumu ve okullarda akran zorbalığı konusuna dikkat çekmek amacıyla, okul öğretmenleri Esra Serdar ve Havva Dur tarafından hazırlanan oyunlar ile son buldu.

Sanal Hareketliliğin ikinci gününde okullarda, akran zorbalığı konusuna dikkat çekmek amacıyla birkaç durum videosu izlenerek, sonrasında öğrencilerden ve öğretmenlerden zorbalık ile ilgili kelimeleri, zorbalık karşıtı oluşturulan ağaca yazmaları istendi. Daha sonra bütün katılımcı ülkelerin öğrenci ve öğretmenleri de zorbalık karşıtı posterlerini yaptı. Bu etkinlikte, Canva ve Padlet web2 araçları kullanıldı.

Hareketliliğin üçüncü gününde, öğretmenler ve öğrencilerden proje konusu ile ilgili duygu ve düşüncelerini, Dotstorming web2 aracılığıyla konuşma baloncuklarına yazmaları ve paylaşmaları istendi. Sonrasında da katılımcılara, Türkiye'nin geleneksel halk danslarını tanıtan bir video izletildi. Okulun Müzik Öğretmeni Esra Öztürk ile eşi Salih Öztürk ve öğrenci Toprak Öztürk‘ün hazırladığı mini bir konser ile katılımcılara müzik ziyafeti çekildi.

Hareketliliğin dördüncü gününde eğitimciler ve öğrenciler ile birlikte projenin baş harflerinden oluşan akrostiş şiir, zumpad web2 aracını kullanılara, öğretmen Elife Esra Yazıcı'nın yardımlarıyla yazıldı. Sonrasında okulun Erasmus+ proje takımının hazırlamış olduğu ve bütün hareketlilikler süresince ortak ülkelerde yapılan etkinlikleri içeren videomuz izlendi. Video ardından bütün ortak ülkelerdeki öğrencilerimiz ve meslektaşlarımızdan bazıları proje ve etkinlikler ile ilgili fikirlerini dile getirdi.

Projenin sanal hareketliliği, 5'inci gün yapılan öğretmen değerlendirmesi ile sona erdi.