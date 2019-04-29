Fatsalı filenin sultanları Türkiye ikinci oldu

Sinop'ta gerçekleşen Anadolu Yıldızlar Voleybol Türkiye finallerinde başarılı sonuçlar alarak finale çıkma başarısı gösteren Sakarya Ortaokulu öğrencileri Ordu'ya kupa ile döndüler. Finalde İzmir takımına yenilen Fatsa Sakarya Ortaokulu'nda ikincilik sevinci yaşandı.

Çok önemli bir Türkiye derecesi yaptıklarını ifade eden okulun beden eğitimi öğretmeni Selahattin Aydoğan, “Yılların birikimi ile bu turnuvaya iyi hazırlandık ve çok önemli dereceyi ilimizi kazandırdığımız için mutlu ve gururluyuz. Çok iyi çalıştık hatta Türkiye şampiyonu olabilirdik ama olmadı. Oyuncu grubumuzu kutluyorum. Bizlere destek veren herkese de teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Sakarya Ortaokulu, Türkiye finali müsabakalarında Türkiye ikinciliği kazandığı turnuvada örnek davranış ve centilmence mücadele etmesi sonucunda Fair-Play ödülü takımdan Sılanur Bıçakçı aldı.