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Fatsalı muhtarlar tanıştı

31 Mart yerel seçimlerinde seçilen muhtarlar, Fatsa Muhtarlar Derneği’nin organizesinde düzenlenen kahvaltı programında tanıştılar.

31 Mart yerel seçimlerinde seçilen muhtarlar, Fatsa Muhtarlar Derneği'nin organizesinde düzenlenen kahvaltı programında tanıştılar.


Kahvaltı programında açılış konuşmasını gerçekleştiren Fatsa Muhtarlar Derneği Başkanı Naci Kızılkaya, “89 mahallemizdeki muhtarlarımızla tanışmak ve kaynaşma amaçlı kahvaltı programını düzenledik. Dernek olarak bir çatı altında hizmet vereceğiz ve bu anlamda birlik ve beraberlik için çalışmalarımız devam edecek. 89 mahallemiz var ilçemizde. Tüm yeni muhtarlara görevlerinde başarılar diliyorum” dedi.


Düzenlenen kahvaltı programına Fatsa Kaymakamı Mehmet Yapıcı başta olmak üzere daire amirleri de katıldı.

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