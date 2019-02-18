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Fatsalı muhtarlar veda yemeği

Fatsa Muhtarlar Derneği 2014-2019 yılları döneminde mahalle muhtarlığı görevini yapanlara veda yemeği düzenledi.


Fatsa Muhtarlar Derneği Başkanı Naci Kızılkaya veda yemeğinde yaptığı konuşmada, “2014-2019 yılları döneminde muhtarlık görevini yapan arkadaşlarımıza veda yemeği düzenledik. Kimi arkadaşlarımız yeni dönemde olmayacak ve muhtarlarımızla biraya gelelim istedik. Göreve geldiğimden bu zamana kadar muhtar arkadaşlarımın yanında olarak her zaman yanlarında oldum. Arz ve taleplere göre hizmetlerimizi gerçekleştirdik. Yeni dönemde gerçekleşecek seçimlerde muhtarlarımız da başarılar diliyorum. Bizler hep birlik ve beraberlik içinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.


Fatsa Belediyesi Atatürk Parkı Restoranda gerçekleşen veda yemeğine Fatsa Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Fatsa Jandarma Komutanı Yarbay Halit Gülten, Fatsa İlçe Emniyet Müdürü Tolga Sipahi, daire amirleri ve mahalle muhtarları katıldı.

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