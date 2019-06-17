Fatsalı sporcuların madalya başarısı

Fatsalı sporcular birçok farklı alanlarda katıldıkları müsabakalarda madalyalar alarak Fatsa'ya döndüler. Ankara'da yapılan Minikler Türkiye Güreş Şampiyonası'nda Fatsalı güreşçi Deniz Acısu Türkiye üçüncüsü olurken, Tekvando Yıldızlar Ordu İl Birinciliği yarışmasında Fatma Özge Yüksel il birincisi oldu. Fatma Özge Yüksel, bu sonuçlar neticesinde 26 Haziran 2019 tarihinde Ankara'da yapılacak Türkiye Şampiyonasında Ordu'yu temsil edecek.

Sporcuları ve antrenörleri aldıkları başarılardan dolayı tebrik eden Fatsa İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Halil Bekyürek, “Fatsalı sporcularımız her kulvarda başarılı sonuçlara imza atıyorlar. Bizler de onların aldığı sonuçlarla gururlanıyoruz. Bizler alt yapı çalışmalarımızı çok iyi yaptık ve bunun meyvelerini alıyoruz. Fatsa ilçemizde birlik ve beraberlik içinde spor faaliyetlerimizi gerçekleştiriyoruz. Sporcularımızı lisanslı yaparak ülkemizin her alanındaki spor alanlarına kazandırıyoruz. Çalışmalarımız bu ciddiyetle devam edecek” dedi.