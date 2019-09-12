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Fatsalı vatandaşların sinyalizasyon ışığı sevinci

Ordu’nun Fatsa ilçesi Kumru-Korgan kara yolu Yunus Emre Köprüsü çıkışı birçok ölümlü ve yaralamalı trafik kazasının olduğu yere Karayolları ekibi sinyalizasyon ışıkları koyarak vatandaşlara rahat bir nefes aldırdı.

Ordu'nun Fatsa ilçesi Kumru-Korgan kara yolu Yunus Emre Köprüsü çıkışı birçok ölümlü ve yaralamalı trafik kazasının olduğu yere Karayolları ekibi sinyalizasyon ışıkları koyarak vatandaşlara rahat bir nefes aldırdı.


Yıllardır ilçenin en büyük sorunlarından biri olan Ayazlı Mahallesi'ndeki kavşak nedeniyle çok sayıda ölümlü ve yaralamalı kazalar yaşandı. Fatsalı vatandaşlar ışıkların buraya konulmasında geç kalındığını dile getirerek, “Burada çok kişiyi kaybettik. Sonunda sesimizi duyan oldu ve ışıklar konularak trafik bir nebze olsun düzelecek” dediler.


Mahalle sakinlerinden Mehmet Aydın ise, “Nihayet isteğimiz oldu ve ışıklar buraya konuldu. Artık kaza olsun istemiyoruz. Sürücüleri de dikkatli olmaya davet ediyoruz. Şehir içindeki hız limitlerine lütfen uysunlar. Buraya ışıklandırma sistemini kuran herkese tüm mahallelim adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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