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Fatsalı vatandaşların yeni yıl beklentisi 'huzur' ve 'sağlık'

Ordu’nun Fatsa ilçesindeki vatandaşlar 2018’in biraz sıkıntılı geçtiğini ancak 2019’dan umutlu olduklarını söylediler.

Ordu'nun Fatsa ilçesindeki vatandaşlar 2018'in biraz sıkıntılı geçtiğini ancak 2019'dan umutlu olduklarını söylediler.


Fatsalı vatandaşlar 2019'un huzurlu, savaştan uzak ve barış dolu bir yıl olmasını temenni ettiler. Vatandaşlardan Rıfat Ereyli, “Bizler her yıla umut ile giriyoruz fakat istediğimiz gibi olmuyor. Temennilerimiz hep iyi yönde. Barışın olduğu, savaşın olmadığı bir 2019 yılı istiyoruz” dedi.


Fatsalı matbaa ustalarından Musa Aydoğan ise, “Ülkemizin için huzur, barış ve sağlıklı bir yıl diliyorum. İşlerimizin iyi olmasını ve ticaretin gelişmesini temenni ediyorum” diye konuştu.

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