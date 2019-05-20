Fatsalılar sağlık için yürüdü

Ordu'nun Fatsa ilçesinde, ‘Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı' kapsamında 'Sağlık İçin Hareket Yürüyüşü' düzenlendi.

Fatsa İlçe Toplum Sağlığı Merkezi Müdürlüğünün tertip ettiği sağlık yürüyüşüne İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de destek verdi.

Program ile ilgili kısa bir açıklama yapan İlçe Sağlık Müdürü Dr. Işıl Aralan, “Sağlıklı yaşamın teşviki, obezitenin önlenmesi ve fiziksel aktivitenin desteklenmesi amacıyla yürüyüş etkinliği düzenlenmektedir. Amacımız fiziksel aktivitenin öneminin gerekliliğini vurgulamak ve farkındalık oluşturmaktır. Biliyorsunuz son dönemlerde kronik hastalıklarda ciddi bir artış söz konusu. Bunların başında kalp hastalıkları ve hipertansiyon gelmektedir. Bunun en önemli nedenlerinden biri de hareketsizliktir. Maalesef dünyadaki ölümlerin sıralamasında dördüncü sırada hareketsizlik yer almaktadır. Bazı hastalıkların özellikle de kolon kanserinin yüzde 27'sinden, diyabetin yüzde 25'inden, kalp hastalığının yüzde 30'undan hareketsizliğin sorumlu olduğu düşünülüyor. Bu veriler ışığında hareketsiz bir toplumu harekete geçirelim, fiziksel aktiviteyi artıralım istiyoruz. Hareketsizliğin sebep olduğu kronik hastalıklardan korunmak için haftanın 5 günü en az 30 dakikalık yürüyüşler yapalım, günlük en az 10 bin adım atalım diyoruz. Bu şekilde ancak kronik hastalıklarla mücadele edebiliriz” diye konuştu.

Düzenlenen etkinlikte ayrıca halk sağlık sağlığı ile bilgilendirme yapıldı.