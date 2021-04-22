Fatsa'nın 4 mahallesinde grup yol sevinci

Yaklaşık bir hafta önce Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Fatsa Belediyesi koordinesinde 4 mahalleyi birbirine bağlayan grup yolda, sıcak asfalt çalışmalarına başlanmıştı. Ekiplerin gayret ve çabaları ile Ramazan bayramında bitirilmesi hedeflenen 6 kilometrelik grup yolunun hızlı bir şekilde tamamlanması vatandaşları sevindirdi. Ordu Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Abdulkadir Hatipoğlu ile Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, sıcak asfalt çalışması tamamlan mahalleri dolaşarak, yerinde inceledi.

Bayrama 15 gün kalmasına rağmen yol yapımının tamamlanmasının kendilerini mutlu ettiğini ifade eden Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, “Bayrama biter dedik, ekiplerimizin gayret ve çabası ile Çöteli, Başköy, Yapraklı ve Dolunay Mahallelerini birbirine bağlayan 6 kilometrelik grup yolu vaktinden önce bitirdik. Bayramdan önce, böyle bir yolu vatandaşımıza hizmete sunmanın gururunu yaşıyoruz. Öte yandan bahar ayının gelmesi ve havaların güzelleşmesi ile birlikte ilçemizin birçok noktasında yoğun bir şekilde alt yapı yatırımları ve yol yapım çalışmalarımız hızla devam ediyor. Sırada 3 tane daha grup yolumuz var. İnşallah, haziran ayı sonuna kadar bu 3 grup yolumuzu tamamlayıp, ilçemizdeki ana yollardaki tüm sorunları halletmiş olacağız. Bu noktada memleketimiz için hizmetlerini eksik etmeyen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Mehmet Hilmi Güler'e, Ordu Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanımız Abdulkadir Hatipoğlu'na ve emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim” dedi.

Yapraklı Mahallesi Muhtarı Telat Sor ise yolun yapılmasının kendilerini mutlu ettiğini ve ulaşımda rahata kavuşturacağını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.