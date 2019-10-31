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Fatsa'nın en büyük caddesi asfaltlandı

Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Fatsa Belediyesi tarafından koordineli olarak yürütülen çalışmalar neticesinde Kurtuluş Mahallesi Beyazıt Caddesi’nde ikinci etap sıcak asfalt çalışmaları da tamamlandı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Fatsa Belediyesi tarafından koordineli olarak yürütülen çalışmalar neticesinde Kurtuluş Mahallesi Beyazıt Caddesi'nde ikinci etap sıcak asfalt çalışmaları da tamamlandı.


Kurtuluş Mahallesi Beyazıt Caddesi'nde toplamda bir 1,2 kilometre uzunluğunda sıcak asfalt çalışması yapıldı. Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Alp, Genel Sekreter Yardımcısı Suat Olgun ve ilgili Daire Başkanları ile Beyazıt Caddesi'nde sıcak asfalt çalışmalarını yerinde incelediler.



“Mahallemize ve ilçemize hayırlı olsun”


Yapılan inceleme sonrası ilk açıklamayı yapan Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, “Kurtuluş Mahallesi Beyazıt Caddesi'nde uzun zamandan beri vatandaşlarımızın şikayeti olan bu yolumuzun ikinci etabı olan sıcak asfalt çalışmaları bugün sona eriyor. Bu yolumuzda yağmur suyu hatlarının yapılması ve gerekli altyapı çalışmalarının yapılmasından dolayı biraz uzun sürdü. Vatandaşlarımıza anlayışlarından dolayı teşekkür ediyoruz, mahallemize ve ilçemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.



“Toplamda 1.2 kilometre”


Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Alp ise yaptığı açıklamada, “Fatsa Belediye Başkanımız İbrahim Etem Kibar Kurtuluş Mahallesi Beyazıt Caddesi'nin yolu için bize çok ısrarcı oldu. Bu yolda altyapı çalışmalarını hızlandırma mecburiyetimiz vardı ve toplamda bin 200 metrelik yolun 600 metresini daha önce yapmıştık şimdi de kalan 600 metresini tamamlıyoruz. Böylece 1.2 kilometrelik yolun tamamına sıcak asfalt yapmış oluyoruz. Fatsa ilçemize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

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