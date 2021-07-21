Fatsa'nın mahallelerine beton yol konforu

Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin il genelinde sürdürdüğü ulaşım çalışmaları kapsamında, Fatsa ilçesi sınırları içerisinde yer alan, Buharı Mahallesi de beton yol konforuna kavuştu.

Karadeniz'in zorlu coğrafyasında çalışmalarını sürdüren Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri, mahalle ve grup yollarını standardı yüksek bir yapıya dönüştürüyor. 19 ilçede planlı bir çalışma yürüten ekipler, vatandaşların hizmetine sunduğu projelerle ilçelerin kaderini değiştiriyor. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in öncülüğünde yılların kangren olmuş sorunları bir bir çözüme kavuşurken, vatandaşlara da konforlu bir ulaşımın kapıları aralanıyor.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, Fatsa ilçesine bağlı Buharı mahallesi, Palazı-Kömürlük bağlantısını beton yola kavuşturdu. Toplam uzunluğu 3 kilometre olan güzergahla birlikte, vatandaşlara konforlu bir ulaşımın kapıları aralandı.

Beton yola kavuşmanın mutluluğunu yaşayan bölge sakinleri ise desteklerinden dolayı Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'e teşekkür ettiler.