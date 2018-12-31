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Fatsa'nın tabii güzelliği hayran bırakıyor

Ordu’nun Fatsa ilçesinde mavi ile yeşilin iç içe olduğu tabii güzellikler görenleri hayran bırakıyor.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde mavi ile yeşilin iç içe olduğu tabii güzellikler görenleri hayran bırakıyor.


Bolaman ve Yalıköy Mahallerindeki deniz ve derelerin kenarlarındaki manzaralar vatandaşları bu bölgeye çekmeyi başarırken bölgedeki fotoğrafçılar da bu eşsiz manzarayı görüntüleyerek takipçileri ile paylaştılar. Fatsalı fotoğrafçılardan Lütfi Aydın, “Yaşadığımız bölge gerçekten çok güzel ve doğanın müthiş manzaralarına sahip bir yer. Bizler de fırsat buldukça buralara giderek fotoğraflar çekiyor, takipçilerimizle paylaşıyoruz” dedi.

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