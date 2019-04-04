Fatsa'nın yüz akı iki eğitim kurumu

Dr. Tarık Yarılgaç, Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi ve Fatsa Meslek Yüksekokulu akademisyenleri ile bir araya geldi.

Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi'nde gerçekleştirilen toplantıda, Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından daha önce açıklanan üniversite izleme değerlendirme ana kriterleri, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, proje ve yayın, uluslararasılaşma, bütçe ve finansman, topluma hizmet ve sosyal sorumluluk gibi konularda neler yapılabileceği konusunda fikir alışverişinde bulunuldu. Ayrıca toplantıda Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi ve Fatsa Meslek Yüksekokulu'nda yapılan çalışmalar değerlendirilerek öğrenci sorunları, fiziki ve akademik yapılanma ile gerçekleştirilebilecek yeni projeler üzerine konuşuldu.

Ordu Üniversitesi'nin Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu kalite standartları dahilinde ve evrensel ölçütler çerçevesinde gelişimine devam ettiğinin altını çizen Rektör Prof. Dr. Tarık Yarılgaç, Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi ve Fatsa Meslek Yüksekokulu'nun gerçekleştirdiği bilimsel çalışmaların yanı sıra Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yapılan yetkilendirmelerle de Türkiye genelinde alanında sayılı eğitim kurumlarından biri olduğunu söyledi.

Yarılgaç, “Bu iki okulumuz AR-GE faaliyetlerini sürdürmekte ve denizcilik eğitimi başta olmak üzere katkı sunduğu her alanda önemli çalışmalar gerçekleştirmektedir. Bu nitelikler çerçevesinde gelişimini sürdüren bu birimlerimiz üretken ve uluslararası alanda rekabet edici özelliklerle uyum içerisinde yoluna devam etmektedir. Tüm bu çalışmalarda ve kurumsal niteliklerin sağlam temeller üzerine oturmasında emeği geçen Fatsa Deniz Bilimleri ile Fatsa Meslek Yüksekokulu akademik ve idari personeline teşekkür ediyorum” dedi.