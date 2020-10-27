Fatsa'ya 1.5 milyonluk eğitim yatırımı

Fatsa'dan eğitim yatırımı için yola çıkan heyet, İstanbul'dan 1.5 milyonluk yatırım ile döndü.

Fatsa Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran, Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, AK Parti İlçe Başkanı İsa Yüksel, Fatsa Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Muhammet Ancaza, MEB Özel Büro görevlisi Mehmet Hafızoğlu ile İstanbul'da bulunan Ordulu ve Fatsalı iş insanlarını ziyaret ederek Fatsalı gençlere daha güzel bir gelecek için 1.5 milyon yatırım sözü aldılar.

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar yaptığı açıklamada, iki günlük İstanbul ziyaretlerinde Ordulu iş adamları ile görüşmelerde bulunduklarını söyledi. Başkan Kibar, “Fatsalı gençlerimize daha güzel bir gelecek için yollara düştük. Ordulu hayırsever iş insanlarımıza heyetimizle ile birlikte iki gün boyunca yaptığımız ziyarette geleceğimizin teminatı çocuklarımızın eğitimi için 1.5 milyonluk yatırım sözü aldık” dedi.