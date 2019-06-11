Fatsa'ya modern ünitelerle çağdaş görünüm

Dolunay ve Evkaf Mahalleleri sahil güzergahında bulunan 25 bölgeye 25 adet yer üstü atık ünitesi yerleştiren Fatsa Belediyesi, önümüzdeki günlerde Dolunay Mahallesi'nde 75 bölgeye daha yer üstü üniteleri yerleştirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

110 noktada 161 adet yeraltı çöp konteyner ile daha temiz bir Fatsa için çalışan ekipler üç vardiya ile yürüttükleri çalışmalarda 24 saat kesintisiz temizlik yaparak günde 150 ton çöp topluyor. Fatsa Belediyesi, ‘Yaşanabilir bir Fatsa' hedefi için çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürürken, teknik ekibiyle birlikte ilçede yoğun bir temizlik mesaisi yapıyor.

Fatsa ilçesine bağlı 89 mahalle, pazar yerleri, sebze hali yanında stadyum, üniversite yerleşkesi ve sanayi sitelerine de temizlik hizmeti sunan Fatsa Belediyesi Temizlik Hizmetleri ekipleri, günlük nüfusu 150 bini bulan Fatsa ilçesine hizmet götürüyor.

"Amacımız daha temiz bir Fatsa"

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, daha temiz bir Fatsa ilkesiyle ekiplerin kent genelinde düzenli olarak yürüttükleri temizlik çalışmaları ile ilçede girilmedik mahalle, temizlenmedik sokak bırakmamaya gayret gösterdiklerini belirterek, “Anayasamızın 56. maddesinde de belirtildiği üzere 'Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek devletin ve vatandaşların ödevidir. Bu anlamda yer altı çöp konteynerleri ve yeni nesil atık üniteleriyle temizlik hizmetlerinde modernizasyona giderek çağı yakalayan bir belediye olarak hizmet veriyoruz. Kent genelinde yapılan çalışmalarda vatandaşlarımızın da çevreye daha duyarlı davranarak çöp çıkarma saatlerine uymalarını ve daha temiz bir Fatsa hedefimize katkı sunmalarını diliyorum" dedi.